Travolto nella stazione di Secugnago da un treno della linea Milano-Piacenza: circolazione bloccata

Una persona è stata travolta e uccisa sulla linea ferroviaria Milano-Piacenza, all'altezza della stazione di Secugnago, in provincia di Lodi. È successo oggi, domenica 12 marzo, intorno alle 15: ancora da stabilire la dinamica e l'identità della vittima.

Trenord fa sapere che il transito dei convogli lungo la linea "è previsto con un ritardo medio di 90 minuti" e saranno possibili variazioni di percorso e cancellazioni nei prossimi minuti. I viaggiatori della tratta Lodi-Milano, possono utilizzare i treni della linea S1 Saronno-Lodi-Milano, che viaggiano regolarmente.

L'investimento a Secugnago solo un mese fa

Neanche un mese fa, il 20 febbraio del 2023, un episodio analogo, avvenuto proprio nello stesso punto. Anche in questo caso un uomo è stato travolto e ucciso da un Intercity che percorreva la linea Piacenza-Milano: vittima un giovane straniero di 25 anni, straziato sulle rotaie della stazione di Secugnago.

Il convoglio si stava dirigendo in direzione Milano, quando il macchinista avrebbe notato la sagoma di una persona sui binari: l'impatto è stato inevitabile e devastante. Sul posto erano intervenuti la Polfer e la scientifica per i rilievi. La circolazione era rimasta bloccata per ore, e i passeggeri sul treno coinvolto nell' investimento erano stati trasferiti su un pullman.

