Travolti e uccisi da un treno a Berbenno, morti due giovani in Valtellina Due giovani sono stati travolti e uccisi da un treno nei pressi della stazione di Berbenno, in provincia di Sondrio. Non è chiaro perché non avessero usato il sottopassaggio pedonale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Due giovani sono morti in Valtellina, travolti e uccisi da un treno in corsa: stavano attraversando i binari all'altezza della stazione di Berbenno, in provincia di Sondrio. Non è chiaro perché i giovani non avessero utilizzato il sottopassaggio pedonale, passando invece sui binari. Il convoglio, che era diretto alla stazione di Milano Centrale, li ha travolti in pieno: in conducente non è riuscito ad evitare l'impatto. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e personale medico sanitario del 118: ma per i due giovani non c'era già più nulla da fare. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

(Articolo in aggiornamento)