Travolta e uccisa in bicicletta da un ragazzo ubriaco alla guida: così è morta Katiuscia Sordi Katiuscia Sordi di 41 anni stava rientrando a casa dopo una serata fra amici, quando è stata investita ed è morta sul colpo a Pizzighettone, in provincia di Cremona. Aveva da poco perso il compagno.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Katiuscia Sordi (foto da Facebook)

Stava tornando a casa in bicicletta nella notte fra tra martedì e mercoledì quando è stata investita da un'auto sulla Strada provinciale 84 in zona di Regona, frazione di Pizzighettone (provincia di Cremona). L'uomo alla guida, un 29enne di Soresina, è risultato positivo all'alcol test e ora è imputato di omicidio stradale.

L'incidente

Katiuscia Sordi aveva passato la serata con gli amici, poi è salita in sella alla sua bicicletta per tornare a casa. Arrivata nei pressi di casa è stata completamente travolta da una Peugeot 308. Il ragazzo alla guida si è subito fermato ed è stato lui a chiamare i soccorsi, ma ormai era troppo tardi per salvarla.

La donna, di 41 anni, è infatti morta sul colpo e quando sono arrivati i soccorsi non hanno potuto fare altro che prendere atto del decesso. Mentre i Carabinieri intervenuti sul posto hanno denunciato il guidatore per omicidio stradale, essendo risultato positivo all'alcol test.

Sicuramente sull'esito del processo inciderà anche la testimonianza del responsabile dell'incidente, che ha dichiarato di non aver visto la donna in una strada che effettivamente risulta molto poco illuminata.

Il ricordo dei familiari

Solo un paio di anni fa, Katiuscia Sordi aveva perso sia il padre che il compagno. "Voglio ricordarti così, ancora non ci credo. Ora sarai vicino a papà e al tuo Vale. Non si può morire così, la vita è ingiusta. Rimarrai sempre nei nostri cuori", ha scritto la sorella sui social.