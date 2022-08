Ubriaco si mette alla guida di un tir e viaggia in contromano in autostrada Un ragazzo ubriaco si è messo alla guida di un tir e ha percorso per alcuni chilometri in contromano l’autostrada Brebemi verso Brescia. Lo ha fermato una macchina della polizia messa di traverso in mezzo alla strada.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura domenica 7 agosto sull'autostrada Brebemi verso Brescia. Qui un uomo ubriaco si è messo alla guida di un tir e ha viaggiato contromano in autostrada. Subito è state allertate le forze dell'ordine che hanno cercato di fermare il mezzo pesante inseguendolo. Tutto inutile. Così gli agenti hanno deciso di "sacrificare" una macchina della pattuglia: hanno messo l'auto con nessuno a bordo di traverso e in mezzo alla strada. Dopo pochi minuti il tir l'ha investita in pieno rallentando così la corsa. Solo allora gli agenti sono riusciti a salire a bordo e a fermare la folle corse di un uomo ubriaco. Non risultano feriti. Nessuno automobilista è stato coinvolto.

Il piano della polizia per fermare il tir

Subito è scattato il piano di emergenza di una pattuglia di Chiari, in provincia di Brescia. Alcuni agenti si sono messi al suo inseguimento mentre altri hanno immediatamente chiuso la barriera di Chiari Est in ingresso. Solo quando gli agenti hanno capito che il tir non si sarebbe fermato hanno messo una pattuglia di traverso all'autostrada. E ancora: gli agenti hanno incolonnato i veicoli degli altri automobilisti in una zona defilata e hanno fatto scendere tutte le persone e le hanno portate al riparo oltre una barriera di cemento. Pochi minuti dopo si è visto arrivare il tir che ha sfondato l'auto della polizia. Solo allora è stato possibile rallentare la sua corsa: un agente – come riporta Il Giornale di Brescia – è riuscito a salire in cabina e a bloccare il camionista.

Il camionista è un ragazzo di 22 anni

In manette è finito l'autista: si tratta di un giovane di 22 anni ucraino che subito dopo il fermo è stato sottoposto all'alcol test. Il suo tasso alcolemico era di 2,62, ovvero oltre cinque volte il massimo consentito per legge. Ora bisogna capire come sia possibile che l'uomo sia riuscito a salire sul mezzo e viaggiare in contromano. Dovrà chiarire tutto alle forze dell'ordine.