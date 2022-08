Travolge e uccide un uomo e il suo cane: quattro giorni dopo muore anche il motociclista È morto anche il motociclista di 33 anni Fabio Tilotta, coinvolto in un tragico incidente la scorsa domenica in cui sono morti un uomo di 73 anni e il suo cane travolti mentre stavano attraversando la strada.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ha lottato per giorni in terapia intensiva tra la vita e la morte, ieri giovedì 18 agosto purtroppo è arrivata la notizia del decesso. È morto anche il motociclista di 33 anni Fabio Tilotta: all'ospedale "Il Circolo" di Varese era arrivato dopo un tragico incidente la vigili di Ferragosto sulla Novedratese a Mariano Comense, in provincia di Como.

Scontro tra il motociclista e l'uomo che stava attraversando la strada

Dalle prime informazioni il 33enne era in sella alla sua moto quando non ha fatto in tempo a frenare appena ha visto un uomo attraversare la strada insieme al suo cane. Lo scontro è stato violentissimo: Renato Maffina, 73 anni, e il suo cane sono morti sul colpo. Nulla è servito il tentativo di rianimarli in strada da parte dei medici e paramedici intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente. All'arrivo dei soccorsi invece il 33enne era ancora vivo ma già in gravissime condizioni per l'impatto con l'asfalto. Cosa sia successo nel dettaglio stanno ancora indagando le forze dell'ordine: certo è che tutto è avvenuto in pochissimi secondi. Renato Maffina, di Bovisio Masciago, era a Mariano per una giornata con la famiglia poi la decisione di attraversare la statale. Il 73enne e il 33enne si sono accorti all'ultimo di quello che stava accadendo.

Chi era Fabio Tilotta

Ora si piangono le vittime. Ieri la notizia della morte di Tilotta. Il ragazzo da qualche anno viveva a Giussano, in Brianza, dopo la scomparsa del padre Vincenzo Tilotta che era stato – come riporta La Provincia di Como – prima vigile con il grado di Brigadiere a Mariano, poi storico comandante dalla Polizia locale di Carugo. Si attendono i giorni del funerale.