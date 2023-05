Trasformano 60 chili di droga in statuette di Buddha per portarla all’estero: arrestati La Guardia di Finanza di Varese ha arrestato due uomini che vendevano droga in Australia e Stati Uniti: in più di un anno, hanno venduto 61 chili di droga che veniva trasformata in statuette di Buddha e orsetti per ingannare i controlli.

A cura di Ilaria Quattrone

Per nascondere la droga, in particolare la Mdma e cioè l'ecstasy, creavano statuette di Buddha e di orsetti: è questo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese che ha arrestato un orafo di Milano e un narcotrafficante. Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, è emerso che le sostanze stupefacenti partivano dall'Italia per essere vendute in Australia e negli Stati Uniti.

La droga trasformata in statuette

Le indagini sono iniziate dopo che, alla dogana tedesca, è stato sequestrato un pacco che conteneva ecstasy. La merce doveva arrivare in Australia ed era stata spedita da un uomo residente in provincia di Varese. Gli investigatori hanno poi scoperto che tra dicembre 2022 e maggio 2023 erano stati spediti pacchi che contenevano complessivamente 61 chili di droga, dei quali nove chili sono stati sequestrati in Italia e negli Stati Uniti.

All'interno dei pacchi, in realtà, sono state trovate alcune statue a forma di orsi, Buddha e colonnine che raffiguravano diversi animali. Le analisi hanno permesso di scoprire che erano state create con la droga pressata. In questo modo, i narcotrafficanti speravano di ingannare le forze dell'ordine. La merce veniva spedita sotto falso nome e in uffici postali che si trovavano in provincia di Milano, Novara o Barese.

L'arresto

Il denaro poi veniva accreditato su conti aperti nei money transfer o attraverso cripto valute. L'operazione delle Fiamme Gialle ha permesso di arrestato un uomo che si stava imbarcando all'aeroporto di Malpensa ed era diretto a Bangkok in Thailandia. Durante la perquisizione sono stati trovati mille euro. Oltre lui è stato arrestato l'orafo milanese, portato in carcere a San Vittore, che nascondeva la droga e le polveri che venivano usate in laboratorio per la fusione di alcuni metalli preziosi.

In totale è stata sequestrata merce per un valore di circa 10 milioni di euro: le sostanze che permettono di creare le statuette ha un valore di 500.608 euro mentre le pastiglie di ecstasy costano 20 euro l'una.