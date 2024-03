“Transessuali sputavano sangue infetto sulla polizia”: polemica sul consigliere leghista Piscina a Milano “In via Padova nessuna integrazione, prima dell’intervento della Lega i transessuali sputavano sangue infetto addosso alla polizia”. È bufera sul consigliere comunale Samuele Piscina in aula. Michele Albiani (Pd): “Ora chieda scusa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo gli scontri tra polizia e centri sociali, avvenuti in zona via Padova la scorsa domenica 3 marzo a margine di una manifestazione organizzata dalla Lega, le parole del consigliere comunale Samuele Piscina hanno scatenato la bufera a Palazzo Marino.

"Considerare via Padova come un modello di integrazione è un'aberrante mistificazione della realtà", ha detto il leghista in aula ieri. "Via Mosso, portata spesso come esempio, è come è oggi solo grazie all'amministrazione a guida Lega, che ha voluto a tutti i costi un'altissima cancellata di ferro lì dove c'erano transessuali che sputavano sangue infetto addosso alle forze dell’ordine".

"Questo era quello che succedeva", ha spiegato poi il consigliere del Carroccio, travolto dalle critiche dell'assemblea. "All'interno del giardino di via Mosso c'era prostituzione, c'era degrado, lo dimostrano le denunce dei cittadini. Oggi come allora, considerare via Padova un laboratorio è assurdo: le persone vengono sempre picchiate e derubate. Per non parlare di quello che succede in via Arquà".

Leggi anche A Milano i sindacati degli agenti della polizia locale portano il Comune in Tribunale

"Piscina deve scusarsi pubblicamente", ha commentato successivamente il consigliere dem Michele Albiani, che in aula si è scagliato duramente contro l'intervento di Samuele Piscina. "Attendiamo ora le sue scuse. Non è accettabile che si possano fare affermazioni di questo tenore. Provo schifo".