Tragedia nel mondo del motociclismo. È morto a soli 17 anni Sebastian Fortini, giovane promessa del motocross, vittima di un incidente mentre correva in pista sotto gli occhi del padre. Il giovane pilota ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero.

Tragico incidente in pista: muore a 17 anni promessa del motocross

L'incidente è avvenuto a Traona (Sondrio), in Valtellina. L'atleta del JRT MX Team di Calco (Lecco), residente a Morbegno, si stava allenando in pista. Indossava casco e protezioni, ma l'impatto a tutta velocità è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Non è chiaro cosa abbia provocato l'uscita di pista del mezzo. Sebastian, nonostante la giovane età, era un pilota esperto.

Schianto contro un albero: inutili i soccorsi con l'eliambulanza

L'allarme è scattato alle 13.52 di oggi, giovedì 17 dicembre, con la chiamata al 118. Secondo quanto riporta Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) immediatamente si è alzato in volo un mezzo dell'elisoccorso di Sondrio. Attivate anche due ambulanze. Tutti gli equipaggi sono arrivati sul porto in codice rosso. Quando i soccorritori hanno raggiunto il ragazzo, però, purtroppo non c'era più nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

Fatali ferite all'addome: sullo schianto indagano i carabieri

Fatali, a quanto emerge, le ferite riportate all’addome. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Chiavenna per ricostruire la dinamica dello schianto ed eventuali responsabilità da parte di terzi. Allertata anche la Questura di Sondrio. Molti i messaggi di cordoglio online da parte di amici, conoscenti e appassionati delle due ruote.