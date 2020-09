Tragico incidente a Gallarate: donna investita da un'auto in retromarcia, morta sul colpo

in foto: La scena dell’incidente (da La Prealpina)

Tragedia a Gallarate, dove una donna è morta dopo essere stata travolta da un'automobile. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 26 settembre, pochi minuti prima di mezzogiorno nel centro storico della città del Varesotto.

La donna, una settantenne di origini straniere residente da tempo in città, stava camminando sotto i portici davanti a un negozio di alimentari in via Sant'Antonio, quando un suv l'ha travolta e uccisa sul colpo. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, sembra che l'automobilista abbia effettuato una manovra in retromarcia senza controllare che la strada fosse libera. Il mezzo è finito sul marciapiede e ha travolto la donna. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare niente per la vittima. Sulla dinamica e le responsabilità del sinistro indagano gli agenti della polizia locale. Intervenuti anche i vigili del fuoco.

Due schianti mortali nella giornata di venerdì

Una donna di 57 anni è morta in un incidente stradale a Montichiari, avvenuto in viale Europa nel pomeriggio di venerdì 25 settembre. La vittima era al volante della sua auto quando ha perso il controllo, per cause che devono ancora essere accertate, e si è ribaltata finendo nel fosso al lato della carreggiata, dove passa un piccolo corso d’acqua. Inutili i soccorsi: i paramedici intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La notte precedente un ragazzo di 26 anni aveva perso la vita in uno scontro frontale tra due auto sulla Monza-Saronno nel comune di Varedo: il giovane dopo l'incidente frontale è rimasto intrappolato nell'abitacolo fino all'arrivo dei soccorsi, allertati da altri automobilisti che si sono fermati a prestare aiuto. È deceduto dopo la corsa in ospedale al San Gerardo di Monza.