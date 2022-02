Tragedia sfiorata, elicottero si schianta sull’autostrada A9 Due persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente non in maniera grave. Si tratta di un uomo di 78 anni e di una donna di 30 anni.

A cura di Enrico Tata

Tragedia sfiorata sull'Autostrada A9 dei Laghi, dove un elicottero è precipitato sulla rampa d'accesso all'uscita di Fino Mornasco, provincia di Como. Stando a quanto si apprende, a bordo dell'elicottero c'erano due persone, un uomo di 78 anni e una donna di 30 anni. Sono rimasti feriti, ma fortunatamente non sono gravi. Soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

Incidente aereo, elicottero precipita sull'Autostrada dei Laghi

Non è chiaro il punto di decollo dell'elicottero, ma è probabile che sia partito da un luogo vicino a quello dove si è verificato l'incidente. Sebbene il velivolo sia caduto proprio al centro della carreggiata, fortunatamente non sono rimaste coinvolte automobili o mezzi pesanti. Come si vede nella fotografia diffusa dai vigili del fuoco, la cabina si è ribaltata su un lato, ma è rimasta praticamente intatta e sono rimaste danneggiate soltanto le pale. I pompieri sono al lavoro in queste ore per rimuovere la carcassa del mezzo. Per consentire queste operazioni, l'uscita di Fino Mornasco è rimasta chiusa sia in uscita che in entrata. Il traffico autostradale non ha risentito dell'incidente: l'autostrada, infatti, è rimasta aperta in entrambe le direzioni di marcia. Le forze dell'ordine sono invece all'opera per tentare di ricostruire le cause di quanto avvenuto ed eventuali responsabilità del pilota. Per il momento le due persone a bordo dell'elicottero non sono state indagate, ma probabilmente nelle prossime ore verranno ascoltate dagli investigatori per cercare di accertare la dinamica dei fatti.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un'inchiesta sull'incidente che ha coinvolto l'elicottero EC 120B marche di identificazione PH-OMM. Disposto l'invio di un investigatore sul posto.