Tragedia familiare vicino a Sondrio, madre e figlio si tolgono la vita a poche ore di distanza

I fatti si sono verificati a Sondalo, piccolo comune in provincia di Sondrio tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre. Il ragazzo, un 24enne, era agli arresti domiciliari per reati da “Codice Rosso”

Tragedia familiare a Sondalo, comune di poco più di 3mila abitanti nella provincia di Sondrio. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, nella giornata di mercoledì 17 dicembre un 24enne si sarebbe tolto la vita all'interno della propria abitazione. E il giorno successivo, ieri giovedì 18 dicembre, se la sarebbe tolta anche sua madre, sempre all'interno della stessa abitazione. Dalle prime informazioni diffuse risulterebbe che il giovane, si trovasse agli arresti domiciliari per reati legati al "Codice Rosso", e che nella mattinata di mercoledì fosse atteso in Tribunale a Sondrio per un interrogatorio, a cui si sarebbe dovuto recare da solo, senza l'accompagnamento della polizia penitenziaria, come spesso accade in questi casi. Ma a Palazzo di Giustizia non sarebbe mai arrivato, perché si è tolto la vita poco prima in casa.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi e i militari della stazione Carabinieri di Sondalo e Tirano (Sondrio), ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane e chiarire che si trattasse effettivamente di suicidio. Come riportato a Fanpage.it sempre da fonti investigative, non è stata disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo. I militari sono poi tornati nella stessa abitazione il giorno successivo, giovedì 18 dicembre. A poche ore di distanza dalla morte del 24enne si sarebbe tolta la vita anche la madre, con modalità simili a quelle del figlio: per impiccagione.

Come riportato da La Provincia Unica, sulla drammatica vicenda si è espressa anche la sindaca di Sondalo, Ilaria Peraldini: "Non si può restare indifferenti di fronte a ciò che la nostra comunità sta vivendo in queste ore. La perdita di due nostri concittadini, madre e figlio, venute a mancare a poche ore di distanza l’una dall’altra, ha aperto una ferita profonda che tocca l’animo di tutti".