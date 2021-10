Tragedia a Lodi Vecchio, 49enne si suicida in diretta Facebook: carabinieri avvisati dagli utenti Un uomo di 49 anni, Vittorio Miolla, si è suicidato nel pomeriggio di venerdì a Lodi Vecchio, in provincia di Lodi. Il gesto estremo è avvenuto in diretta Facebook: alcuni utenti che seguivano le dirette che Miolla, noto come Papi Americano, faceva quotidianamente, hanno dato l’allarme ai carabinieri, che purtroppo non sono riusciti a intervenire in tempo.

A cura di Francesco Loiacono

Sui social si faceva chiamare Papi americano: al secolo era però Vittorio Miolla, aveva 49 anni e abitava in una sistemazione di fortuna a Lodi Vecchio, in provincia di Lodi. Nel pomeriggio di venerdì l'uomo si è suicidato, riprendendo l'estremo gesto con il suo smartphone in diretta Facebook. È stato proprio grazie ai social che alcuni utenti che seguivano l'uomo, abbastanza conosciuto nella cittadina, sono riusciti a dare l'allarme ai carabinieri. Purtroppo, però, i militari dell'Arma sono intervenuti troppo tardi: l'uomo era già morto impiccato non lontano dalla tenda vicino all'Autostrada A1 Milano-Napoli in cui viveva da alcuni mesi.

Il post sul gruppo social della cittadina: Serve umana pietà

Sul gruppo social di Lodi Vecchio è apparso un post per ricordare il 49enne: "Personalmente mi sento solo di fare le mie condoglianze a chi gli ha voluto bene. Chiedo a tutti per rispetto di questa tragedia di evitare altre considerazioni qui. Un gruppo come questo non è la sede per puntare il dito o per sfoghi personali, che lascio alle vostre pagine private se ritenete opportuno. Ora serve solo umana pietà verso un gesto così tragico".

Miolla era noto ai servizi sociali, che avevano cercato invano di trovargli una sistemazione. La sua era certamente una situazione problematica: a causa di un ictus aveva perso il lavoro in un'azienda chimica, mentre dopo la separazione aveva perso anche la casa. Viveva col solo reddito di cittadinanza. In paese era noto anche perché ogni tanto si esibiva in qualche locale, cantando le canzoni del suo idolo, Vasco Rossi. Un ultimo intervento da parte del Comune sembrava aver aperto qualche spiraglio di serenità nel 49enne, che ogni mattina faceva delle dirette Facebook per raccontare la sua situazione. Purtroppo però venerdì pomeriggio l'uomo ha deciso di compiere il gesto estremo.