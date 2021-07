Altro traffico illecito di rifiuti svelato in Lombardia. Questa volta sotto sequestro è finito un impianto di Gessate, alle porte di Milano, e 4 automezzi: i finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano a carico di 8 persone. Le misure cautelari personali, richieste dai sostituti procuratori Stefano Ammendola e Francesco Natale De Tommasi, sono state emesse con l'accusa di reati ambientali: in 5 sono finiti agli arresti domiciliari mentre per 3 è scattato l'obbligo di firma. In tutto è stato sequestrato un valore complessivo di un milione e 200mila euro.

Gli altri sequestri degli ultimi anni

L'ultima operazione della Fiamme Gialle è collegata con precedenti indagini sempre con l'obiettivo di azzerare il traffico illecito di rifiuti: nel dicembre del 2018 era stata svelata una discarica abusiva di oltre 300mila metri quadri a Cassano d'Adda, vicino a Milano, in una zona che rientrava nell'area naturale protetta del Parco dell'Adda Nord. Qui erano state sotterrate oltre 40mila tonnellate di rifiuti: tra questi anche rifiuti pericolosi contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute umana, come frigoriferi e apparecchiature elettriche. L'anno successivo è stata la volta di un'altra discarica abusiva di 26mila metri quadri a Pioltello, sempre periferia di Milano, dove era in corso un'opera di "reinterro area per raggiungimento quota stradale” con l’illecito utilizzo di rifiuti e dove emergeva che anche nel passato erano state sotterrate grosse quantità di analoghi materiali", come spiegano i militari. Le indagini nel febbraio del 2020 avevano poi svelato un impianto di recupero e di riciclo ubicato a Liscate (Milano), anche questo finito sotto sequestro. In questo impianto i rifiuti raccoglieva rifiuti da trasportatori non autorizzati compilando falsi formulari di identificazione per giustificare i rifiuti presi in carico.

In quattro anni sequestrati 800mila tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente

In tutto tra il 2016 e il 2020 le operazioni delle Fiamme Gialle hanno portate al sequestro di 800mila tonnellate di rifiuti smaltiti in modo illegale. Sono risultate coinvolte 14 società e 28 persone tutte indagate a vario titolo per i reati di traffico illecito di rifiuti, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, truffa, inquinamento ambientale e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.