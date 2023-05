Traffico di droga dalla Lombardia al Nord Europa: in manette 40 persone Quaranta persone sono finite in manette con l’accusa di spaccio di droga: gli arresti rientrano nell’operazione “Money delivery” della Guardia di Finanza di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Nella mattinata di oggi mercoledì 3 maggio sono state eseguite quaranta custodie cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti rientrano nell‘operazione "Money delivery" della Guardia di Finanza di Milano: le indagini hanno svelato due distinte associazioni dedite allo spaccio di cocaina, marijuana, hashish e droghe sintetiche. Il business della droga aveva sede soprattutto in Lombardia per poi espandersi anche fino al Nord Europa. Ora sono ancora in corso perquisizioni in tutta Italia: i militari hanno attivato sul campo anche elicotteri per cercare gli indagati.