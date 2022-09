Torna a casa Nicolò Maja, l’unico sopravvissuto alla strage familiare di Samarate Nicolò Maja, 23, è sopravvissuto alla furia omicida del padre Alessandro Maja, che la notte tra il 3 e il 4 maggio uccise a colpi di martello la moglie Stefania Pivetta e la figlia sedicenne Giulia. Il ragazzo uscirà presto dall’ospedale di Varese, e andrà a stare dai nonni.

Nicolò Maja con i nonni e il sindaco di Samarate Enrico Puricelli (Foto da Facebook)

È tornato a casa, nella sua Samarate. Il luogo dove il padre Alessandro Maja, architetto 57enne che la notte tra il 3 e il 4 maggio ha sterminato la famiglia a colpi di martello, uccidendo la moglie Stefania (56 anni) e la figlia Giulia (16 anni). E riducendo in fin di vita l'altro figlio, Nicolò (23 anni).

Nicolò Maja lascia l'ospedale di Varese

Nei prossimi giorni, dopo quattro mesi, Nicolò Maja lascerà finalmente l'ospedale di Varese. Lo annunciano su Facebook i cittadini di Samarate, che immortalano il Enrico Puricelli con Nicolò in carrozzina e i nonni, a vegliare da dietro. La data non è ancora certa ma il ragazzo ha già potuto trascorrere qualche fine settimana in casa con i nonni materni, in attesa di lasciare definitivamente il reparto in cui è ricoverato da quella notte di primavera in cui è cambiato tutto.

Il miglioramento delle condizioni di salute

Ha rischiato di non farcela, Nicolò: sulle prime, sembrava non avesse speranze di sopravvivere alla furia omicida del padre. In coma, con profondissime ferite al cranio. Le stesse che non hanno lasciato scampo alla sorella Giulia e alla madre Stefania.

A sperare nel miracolo i nonni, l'intera comunità di Samarate. E persino Stefano Pioli e il team del Milan campione d'Italia, che a Nicolò immobile a letto, incosciente, aveva dedicato un video: "Ciao Nicolò, sappiamo che stai passando un momento delicato ma sappiamo anche che sei molto forte e che reggerai e che ci troveremo presto tutti qui insieme. Forza Nicolò!"

E incredibilmente, mese dopo mese, le sue condizioni di salute sono migliorate sempre più. Fino a oggi: riesce a interagire con le persone, anche se ha grandi difficoltà motorie. La strada, insomma, sarà ancora lunga. Ma il ragazzo con la passione per gli aerei e per il volo ce l'ha fatta. Presto andrà a stare definitivamente dai nonni, a Cassano Magnago.

Impossibile sapere se ricordi qualcosa o meno di quella terribile notte di sangue. Quel che è certo, è che questo è un primo passo verso la nuova vita.