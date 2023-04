Torna a casa e trova un ladro nel suo appartamento: chiude la porta e lo fa arrestare Una donna di 50 anni di Romano Lombardia è rientrata a casa dal mercato e si è trovata in appartamento un ladro. ha chiuso la porta e chiamato le forze dell’ordine facendolo così arrestare.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna di cinquant'anni ha trovato un ladro in casa. Per fermarlo, ha compiuto il più semplice dei gesti: chiudere la porta. Subito dopo sono state chiamate le forze dell'ordine che hanno provveduto ad arrestarlo. È quanto successo nella giornata di ieri, giovedì 20 aprile, a Romano di Lombardia, un comune che si trova in provincia di Bergamo.

La donna stava rientrando a casa dal mercato

La vittima stava rientrando dal mercato. Una volta arrivata nel suo appartamento, precisamente in via Galbiati, ha visto la porta socchiusa. Appena è entrata, si è trovata davanti un ragazzo. Il malvivente ha afferrato un oggetto: probabilmente, ha raccontato la vittima, avrebbe voluto utilizzarlo contro di lei o forse avrebbe provato a minacciarla.

Il malvivente era in ginocchio a pregare in casa della vittima

La cinquantenne, spaventata, ha così fatto qualche passo indietro ed è riuscita a chiudere la porta. Il ragazzo però ha cercato di spingere via la donna, ma non è riuscito nel suo intento. La vittima, infatti, ha iniziato a urlare e in questo modo ha attirato l'attenzione di alcuni vicini di casa che, non appena hanno capito quanto stava accadendo, hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno prima perlustrato la zona e poi sono entrati in casa: lì hanno trovato il ragazzo in ginocchio che pregava. Lo hanno così arrestato: si tratta di un ragazzo di 26 anni: “Voglio solo pregare e riposare”, ha detto oggi durante l'udienza per direttissima davanti al giudice Roberto Palermo. Per lui è stata disposta la misura del divieto di dimora.