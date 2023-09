Tifoso del Newcastle si schianta con l’auto, ma rifiuta le cure e si fa portare a San Siro in taxi Un 70enne tifoso del Newcastle si è schiantato con l’auto presa a noleggio poche ore prima dell’inizio della partita con il Milan. L’uomo, nonostante le ferite, ha rifiutato le cure e ha chiamato un taxi che lo ha portato fino a San Siro.

A cura di Enrico Spaccini

I tifosi del Newcastle ai Navigli di Milano (foto di LaPresse)

Un 70enne inglese si è schiantato frontalmente ieri mattina, 19 settembre, lungo la strada provinciale 184 a Grignano, una frazione di Brembate (in provincia di Bergamo). L'uomo, però, nonostante le ferite riportare nell'incidente, ha rifiutato le cure mediche e ha chiamato un taxi per farsi portare allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, dove poche ore dopo il suo Newcastle avrebbe giocato contro il Milan. Sul caso stanno comunque conducendo accertamenti gli agenti della polizia locale, che hanno lasciato andare il 70enne dopo aver appurato che non fosse sotto l'effetto dell'alcol.

Lo schianto con l'auto noleggiata

Da quanto è stato ricostruito, l'uomo era ospite di un Bed and breakfast di Roncola, sempre nel Bergamasco. Arrivato da Newcastle, il 70enne aveva preso a noleggio a Orio una Toyota Yaris per muoversi liberamente in Italia. Intorno alle 11:30 di ieri, però, mentre guidava lungo la provinciale 184 si è scontrato frontalmente con una Renault Kangoo che per l'impatto è finita fuori strada.

L'uomo avrebbe riportato qualche escoriazione, ma la parte anteriore della sua auto è andata distrutta. Poco dopo sono arrivati sul luogo dell'incidente i soccorsi del 118 e la polizia locale di Brembate, Capriate e Boltiere.

La corsa allo stadio e le cause dell'incidente

I sanitari hanno medicato il 28enne e poi lo hanno trasportato al policlinico di Zingonia. Il tifoso bianconero, invece, ha rifiutato ogni cura e, ovviamente, il trasporto in ospedale spiegando in inglese che doveva a tutti i costi raggiungere lo stadio di San Siro dove il suo Newcastle sarebbe sceso in campo alle 18 contro il Milan per la prima partita del girone di Champions League.

Gli agenti della polizia locale si sono prima accertati che il 70enne non fosse sotto l'effetto dell'alcol e poi lo hanno lasciato andare. L'uomo, quindi, dopo essersi tolto la camicia lacerata nell'incidente e sostituita con una maglia bianconera, ha potuto chiamare un taxi che dal comando lo ha accompagnato fino ai cancelli del Meazza.

Nonostante il lieto fine (non tanto per il risultato visto che la partita è terminata con uno 0-0, quanto per il fatto che abbia potuto tifare dagli spalti), la storia per il 70enne non è terminata qui. Infatti, sono ancora in corso le verifiche per stabilire le eventuali responsabilità dello schianto in cui è rimasto coinvolto e una delle ipotesi è che l'impatto si sia verificato a causa della sua scarsa abitudine nel guidare a destra.