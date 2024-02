Tiene la mamma morta in casa per incassare la pensione: il corpo era in avanzato stato di decomposizione La madre era morta da giorni ma lui la teneva in casa per incassare la pensione di reversibilità: quando i carabinieri hanno trovato il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Teneva la mamma morta in casa per incassare la sua pensione. È quello che è stato scoperto dopo che un residente di un condominio milanese ha allertato il 112 per aver sentito un fortissimo odore provenire da un appartamento del condominio. Come spiega La Repubblica, è successo in via Creta 21, palazzoni difficili tra il Parco delle Cave e Inganni a Milano.

Quando i sanitari del 118 e forze dell'ordine sono entrati nell'appartamento l'uomo, 61enne, non ha avuto problemi ad aprire loro la porta e condurli nella camera da letto. Qui si trovava il corpo della madre, 93enne, ormai in avanzatissimo stato di decomposizione e che quindi emanava un fortissimo odore. Il 61enne ha raccontato che la donna era morta lo scorso 6 febbraio ma che non aveva detto nulla a nessuno. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri: intanto l'uomo è stato denunciato a piede libero per occultamento di cadavere.

L'arrestato ha raccontato che la pensione di reversibilità che l’anziana percepiva era l’unica fonte di reddito per entrambi. Così non è riuscito a farne a meno quando la madre è morta. Come riporta La Repubblica il 61enne avrebbe detto così: "Mia madre stava malissimo e io avevo chiamato un’ambulanza. Ma mentre ero al telefono mi sono reso conto che era ormai tutto inutile, e ho interrotto la comunicazione".