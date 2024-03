Si dà fuoco davanti alla Casa di riposo dove è ricoverata l’anziana madre: morto Un uomo di 50 anni si è dato fuoco fuori da una casa di riposo di Cusano Milanino (Milano) dove si trovava l’anziana madre: è morto un’ora dopo il ricovero in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 marzo, un uomo di cinquant'anni è morto all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, comune che si trova nella provincia di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, si sarebbe dato fuoco davanti alla casa di riposo di Cusano Milanino e precisamente in via Alemanni al civico 10 dove vive la madre. Quando gli operatori si sono resi conto di quanto stava accadendo, hanno provato a soccorrerlo. Il ferito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale dove è poi morto un'ora dopo.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il cinquantenne – verso l'ora di pranzo – si sarebbe versato addosso del liquido infiammabile per poi darsi fuoco. È stato subito dato l'allarme. Il personale della residenza degli anziani infatti hanno notato il gesto e si è catapultato sulla strada. Hanno provveduto immediatamente a spegnare le fiamme e chiamare i soccorsi. Gli operatori sanitari, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno provveduto a prestare le prime cure sul posto e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato gli operatori sanitari.

Nonostante tutte le cure del caso, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: dopo un'ora è stato dichiarato il decesso. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni insieme alle squadre della polizia locale di Cusano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Sembrerebbe che soffrisse in passato di un disagio psichiatrico. L'ipotesi quindi è che possa trattarsi di un gesto estremo.