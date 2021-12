Terremoto nella Bergamasca, i cittadini di Bonate Sotto: “Ho sentito tremare tutto il pavimento” Nell’epicentro del terremoto di oggi, sabato 18 dicembre, i cittadini hanno avvertito distintamente la scossa: “Ho sentito tremare tutto il pavimento”, ha raccontato il sindaco a Fanpage.it.

A cura di Ilaria Quattrone

"Ho sentito tremare tutto il pavimento, per cui mi sono un po’ allertato sono sceso negli uffici al piano terra": a dirlo ai microfoni di Fanpage.it è il sindaco di Bonate Sotto (Bergamo), Carlo Previtali. Il primo cittadino ricorda gli attimi successivi la scossa di terremoto avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, in Lombardia. La scossa di magnitudo 4.4 e con profondità 26 chilometri è stata avvertita distintamente a Bergamo, Pavia, Milano, Cremona e nel resto della Lombardia. Fortunatamente non si sono registrati né danni né feriti.

I controlli a Bonate (Fonte: Simone Giancristofaro)

Le testimonianze dei cittadini

Il sindaco ha raccontato alcuni cittadini li hanno allertati di aver sentito una forte scossa di terremoto: "Ero seduta con mio figlio a terra e mi sentivo ondeggiare. Ho sentito un rumore – racconta una cittadina a Fanpage.it – e poi è finito tutto". Sono poi stati contatti dall'assessore Terzi, dalla Regione e da diverse Istituzioni che hanno offerto aiuto e assistenza. Al momento è arrivata solo una segnalazione: in una casa sono state individuate delle crepe, ma bisognerà capire se siano imputabili al terremoto o fossero già presenti. "Nel pomeriggio – spiega ancora il sindaco – continueremo a fare verifiche soprattutto nelle scuole e vedremo se ci saranno altre segnalazioni".

I controlli a Bonate (Fonte: Simone Giancristofaro)

Evacuate le scuole in diverse parti della Lombardia

In gran parte della Lombardia sono state fatte evacuare diverse scuole. Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, su Twitter ha spiegato che saranno monitorate tutte le strutture. Subito dopo la scossa delle 11.34, ne è stata avvertita un'altra di lieve entità. Come spiegato a Fanpage.it da Lucia Luzi, direttrice della Ingv di Milano, alcune scosse di assestamento si sarebbero dovute verificare nei momenti successivi.