Terremoto nel Bresciano, è la seconda scossa in meno di un mese nel comune di Serle L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto con epicentro nel Comune di Serle. Si tratta della seconda scossa nella stessa zona in meno di un mese.

A cura di Enrico Spaccini

Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma nella mattina di martedì 29 giugno nel Bresciano. Si tratterebbe di un movimento con magnitudo 1,5 cui epicentro è stato localizzato a due chilometri a nordest da Serle, Comune da 3mila abitanti tra Brescia e il lago di Garda.

Epicentro a 10 chilometri di profondità

Si è verificata alle 9 e 27, con una profondità di 10 chilometri. Questo ha fatto sì che in pochi in paese se ne accorgessero. Al momento, ai vigli del fuoco non è arrivata alcuna segnalazione per danni a cose o persone.

Serle si trova a 13 chilometri dalla città di Brescia, dove difficilmente qualcuno può aver percepito il terremoto.

Un mese fa, un'altra scossa

Nella stessa zona, solo qualche chilometro più a ovest, poco tempo fa era stata localizzata un'altra piccola scossa. Questa, di magnitudo 1,4, aveva fatto tremare Serle alle 10 e 34 di mattina di lunedì 30 maggio. Anche quel giorno, non è stato segnalato alcun danno agli edifici.

Il territorio bresciano si conferma una zona particolarmente sensibile ai terremoti. Già a gennaio la terra aveva tremato a Zone. Anche in quel caso, l'epicentro era stato localizzato a 10 chilometri di profondità, ma l'intensità della scossa era ben più elevata: magnitudo 2,6. Un evento più importante di quelli registrati negli ultimi giorni a Serle, ma che comunque non sono riusciti a provocare danni.

Infine, tornando ancora più indietro nel tempo, lo scorso 18 dicembre gli abitanti di Bonate Sotto, questa volta nella Bergamasca, si erano spaventati per una scossa di magnitudo 4,4. Avvertita da molti, ha costretto alcune scuole a sospendere per un breve periodo le lezioni.