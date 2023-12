Tenta di dar fuoco alla casa della moglie: “Se non avrò un tetto io, non lo avrà nessuno” Un uomo ha minacciato l’ex compagna: si è presentato fuori casa sua e ha tentato a dare fuoco all’abitazione. I carabinieri lo hanno arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

A Olgiate Comasco (Como) un uomo è stato arrestato dopo che ha tentato di dar fuoco alla casa dell'ex compagna con una tanica di gasolio. A intervenire, fuori casa della vittima, sono stati i carabinieri. Ad avvertirli è stata la donna che aveva ricevuti alcuni messaggi su WhatsApp in cui veniva minacciata.

Le minacce nei confronti della moglie e della suocera

L'ex aveva già denunciato l'arrestato: lo aveva querelato la scorsa estate dopo alcuni episodi di maltrattamenti. Il 26 dicembre sono arrivati i messaggi in cui affermava di voler bruciare tutto e nei quali minacciava anche la suocera: "Gli attacco il collo al volante con una corda e poi la lascio andare" e ancora "Se non avrò un tetto io, non lo avrà nessuno, salterà tutto".

La benzina è stata cosparsa anche sull'auto della vittima

I carabinieri sono arrivati in casa della donna e scoperto che su una parete esterna dell'abitazione e sulla sua automobile era stata cosparsa della benzina. Il giorno successivo, il 41enne si è presentato nuovamente vicino l'appartamento della vittima. I militari, che si erano appostati fuori per tenere d'occhio la situazione, lo hanno così fermato: lo hanno trovato con una tanica di benzina.

Lo hanno portato in caserma dove successivamente il pubblico ministero Michele Pecoraro ha disposto l'arresto per stalking e maltrattamenti.