Tentano di rubare il defibrillatore nella piazza di Arcore: ladri messi in fuga da un volontario Un volontario del soccorso sanitario di Arcore è riuscito a mettere in fuga alcuni ladri che hanno tentato di rubare il defibrillatore posizionato in piazza Pertini.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook di Roberto Manzato

Se Arcore ha ancora il suo defibrillatore è merito di Roberto Manzato, il volontario di Verde Assistenza Onlus che si è accorto in tempo del furto e lo ha impedito. I fatti sono accaduti nel paese alle porte di Monza: i ladri hanno tentato di rubare il prezioso defibrillatore posizionato in piazza Pertini ieri lunedì 13 giugno. Ad accorsi dell'antifurto che stava suonando è stato Roberto Manzato che è uscito da un negozio e ha messo in fuga i ladri. Questi hanno lasciato cadere il defibrillatore che fortunatamente non ha subito danni ed è stato restituito alla cittadinanza.

Il tentato furto nella piazza di Arcore

Stanno alla ricostruzione di quanto accaduto, il volontario di trovava in cartoleria quando ha sentito suonare antifurto: "Sono subito uscito e ho visto che c'erano alcuni ragazzini che fuggivano. Li ho inseguiti e dopo pochi metri ho trovato il defibrillatore a terra e il totem che lo conteneva aperto", racconta in un'intervista rilasciata a Monza Today. Così subito è scattata la chiamata alle forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente sul posto. Ora la polizia locale di Arcore sta cercando di risalire agli autori del gesto: "Si tratta di un fatto molto grave", tiene a precisate Manzato. "Il defibrillatore salva vite. Sono un volontario che si occupa del soccorso sanitario e conosco l'importanza di un defibrillatore soprattutto quando è posizionato in un posto pubblico come questo". Una volta identificati i ragazzi potranno essere denunciati: fondamentale per risalire ai responsabile è la descrizione del volontario che è riuscito a vedere i ladri in fuga.