Tentano di estorcere 450mila euro a un imprenditore con minacce e colpi di pistola: arrestati

Sono accusati di aver inviato una lettera anonima in cui chiedevano 450mila euro o altrimenti avrebbero fatto del male a lui e alla sua famiglia: due ragazzi sono stati arrestati per il reato di tentata estorsione nei confronti di un imprenditore di Chiari, comune in provincia di Brescia. L’uomo per diversi mesi ha subito minacce.