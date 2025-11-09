Tenta di violentare una commessa mentre apre il negozio: arrestato per tentato stupro a Como

La vittima, 23 anni, è stata aggredita da uno sconosciuto questa mattina domenica 9 novembre intorno alle 8, mentre apriva il supermercato di Cantù (Como) dove lavora come commessa. Rintracciato e arrestato dai carabinieri un uomo di 44 anni.

Ha aspettato che arrivasse per aprire il supermercato, poi l’ha aggredita tentando di violentarla nel parcheggio deserto.

È successo questa mattina a Cantù (Como), dove carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane di 23 anni, commessa di un supermercato della città. Secondo quanto ricostruito l'uomo l'avrebbe aggredita intorno alle 8.20 di questa mattina, domenica 9 novembre, mentre la 23enne si stava preparando ad aprire il punto vendita, un market situato in via Casartelli: lo sconosciuto, dopo averla immobilizzata, avrebbe cercato di spogliarla e violentarla.

I primi a correre in suo aiuto sono stati alcuni colleghi di lavoro, attirati dalle grida disperate della donna, che hanno messo in fuga l'aggressore. Una fuga durata ben poco visto che l'uomo, 44 anni, è stato rintracciato qualche ora dopo dai militari dell'Arma.

Leggi anche Picchia i figli con cavi elettrici e violenta la compagna incinta: arrestato 28enne

La giovane, in forte stato di choc, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata all'ospedale di Cantù per accertamenti. Non ha subito lesioni. Il 44enne, invece, è stato portato subito in carcere, dove ora si trova recluso con l'accusa di tentata violenza sessuale.