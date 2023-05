Tenta di uccidere con un coltello il padre e fugge al centro commerciale: arrestato Nella sera di ieri martedì 2 maggio sono scattate le manette per un uomo di 42 anni: avrebbe tentato di uccidere il padre 75enne con un coltello.

A cura di Giorgia Venturini

Accoltella il padre e poi ha tentata la fuga. Nella sera di ieri martedì 2 maggio sono scattate le manette per tentato omicidio per un uomo di 42 anni, già noto alle forza dell'ordine per reati contro la persona: avrebbe tentato di uccidere il padre 75enne con un coltello. Pochi minuti dopo è scattato l'allarme ai carabinieri che sono intervenuti in casa in via Gramsci a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti, il 42enne, disoccupato, aveva colpito con 4 coltellate al torace e all'addome il padre al termine di una lite. A intervenire per primo e a chiamare i soccorsi è stato il cognato che si è preoccupato dopo aver sentito le urla: l'uomo è riuscito a disarmare il 42enne e a farlo allontanare.

Il coltello utilizzato dall’arrestato per colpire il padre

L'arresto nel parcheggio del centro commerciale

I carabinieri di San Donato Milanese si sono immediatamente messi sulle tracce dell'uomo: lo hanno trovato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Peschiera, dove aveva cercato di nascondersi dopo aver tentato di uccidere il padre.

Il padre è in pericolo di vita

L'anziano è stato subito soccorso e trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stata ricoverata in prognosi riservata: l'uomo è in pericolo di vita. Il figlio si trova ora in carcere a San Vittore a Milano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.