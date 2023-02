Tenta di strangolare la moglie davanti a figli: scatta il divieto di avvicinamento Ha minacciato, picchiato e insultato moglie e figli: un uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un uomo di 44 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli perché accusato di averli minacciati, insultati e picchiati. La famiglia viveva insieme a Cremona e la donna era da anni vittima di violenza. Dopo l'ennesimo episodio, ha deciso di sporgere denuncia. I carabinieri hanno così avviato le indagini e il Tribunale di Cremona ha così disposto la misura cautelare.

L'ordinanza è stata eseguita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 febbraio. L'uomo l'avrebbe spesso insultata e minacciata di morte davanti ai figli. Negli ultimi mesi, oltre che insultarla e sminuirla come donna e madre, l'avrebbe minacciata di morte e spesso intimandole di non denunciare. Non gli avrebbe nemmeno dato soldi alla moglie né per suo sostentamento né per quello dei figli.

Ha tentato di strangolarla dopo che la moglie ha difeso uno dei figli

Una volta avrebbe strattonato con forza uno di loro. E, in questa occasione, quando la donna è intervenuta per proteggere il figlio, il marito l'avrebbe afferrata per la gola e avrebbe provato a strangolarla. L'aumento di episodi di violenza fisica e psicologica, hanno convinto la donna a sporgere denuncia e raccontare la sua storia alle forze dell'ordine.

L'uomo non potrà avvicinarsi né alla casa né al luogo di lavoro o di svago frequentati da moglie e figli. Non potrà nemmeno comunicare con loro. Il tribunale, tenuto conto della gravità dei fatti e il fatto che fossero continui, hanno emesso il provvedimento.

La speranza è che questo possa veramente porre un freno alle violenze e tutelare le vittime che per anni hanno vissuto un incubo.