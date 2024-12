video suggerito

Tenta di derubare 18enne mentre torna a casa, ma lui è un esperto di arti marziali: arrestato il ladro Un 22enne è stato arrestato a Villa di Serio, in provincia di Bergamo, dopo aver tentato di rapinare un ragazzo. Lui, esperto di arti marziali, è riuscito a divincolarsi e scappare. Arrestato il ladro, in fuga il suo complice.

Sabato 7 dicembre un 21enne di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, è stato arrestato dopo aver tentato di derubare un ragazzo, scampato dall'aggressione grazie alla sua conoscenza delle arti marziali. I ladri lo hanno inseguito fino all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri.

Nell'aggressione coinvolto anche il padre della vittima

La vittima, uno studente appena maggiorenne residente nella Bergamasca, è stata aggredita a Villa di Serio sulla strada del ritorno verso la sua casa di Alzano Lombardo. Gli aggressori, due ragazzi sotto l'effetto dell'alcol, hanno cominciato a strattonarlo e colpirlo nel tentativo di derubarlo. Lo studente, però, è riuscito a divincolarsi grazie alle sue abilità nelle arti marziali. Gli assalitori l'hanno inseguito per un breve tratto e hanno poi aggredito anche il padre del ragazzo, arrivato sul posto per difendere il figlio.

Un assalitore arrestato, l'altro in fuga

I due ladri sono fuggiti all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Alzano. Uno dei due, nonostante il tentativo di nascondersi a bordo di un'automobile, è stato arrestato. Il complice, invece, si è dato alla fuga e sono ora in corso le indagini per identificarlo.

L'aggressore, un 21enne residente ad Alzano Lombardo, era già noto alle autorità per alcuni precedenti. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha confermato la misura di custodia in carcere. Il ragazzo si trova ora nel carcere di Bergamo.