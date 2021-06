in foto: Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Doveva essere una domenica di tranquillità tra i monti, invece per una coppia si è trasformata in tragedia. In zona Acquafraggia, in Valchiavenna, in provincia di Sondrio, una donna di 42 anni è precipitata da una cascata dopo aver ignorato un cartello di pericolo. Il compagno invece sarebbe rimasto ferito. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la coppia era impegnata in una escursione su un sentiero che costeggia il torrente Acquafraggia: ad un certo punto la donna avrebbe deciso di scavalcare una recinzione per fare una foto nonostante un cartello mettesse in guarda gli escursionisti di una situazione di pericolo. La donna avrebbe cercato di attraversare il torrente fino quando ha perso l'equilibrio scivolando per circa 50 metri. Il compagno allora si è gettato in acqua per cercare di salvarla ma è rimasto gravemente ferito a sua volta.

Inutili i soccorsi per la donna: è morta precipitando dalla cascata

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino ma purtroppo nulla è servito per salvare la vita alla donna, morta sul colpo dopo essere precipitata dalla cascata. L'uomo invece, un 36enne residente in Piemonte, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Gravedona, in provincia di Como, dove resta ricoverato. Una tragedia che ha scosso la città di Seregno, in Brianza: qui viveva la donna, si era trasferita dalla Calabria. Così come il Comune di Piuro: le cascate sono la più famosa meta turistica della zona, frequentate sia da italiani che da turisti svizzera grazie alla vicinanza con il confine. Proprio come nella giornata di oggi.