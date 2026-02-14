Tassista chiede a un 52enne di pagare una corsa da 20 euro, lui gli punta un coltello alla gola: arrestato

A Monza un tassista è stato aggredito da un 52enne perché ha preteso che gli pagasse la corsa: gli ha puntato un coltello alla gola. L’uomo è stato arrestato.

Un conducente di un taxi, un 36enne, è stato aggredito a Monza da un uomo di 52 anni, a cui avrebbe chiesto il pagamento di una corsa. Il 52enne gli avrebbe puntato un coltello alla gola e tra i due è nata una colluttazione. Proprio l'aggressore, che è in stato d'arresto, ha avuto la peggio: ha infatti riportato alcune ferite a una gamba. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri di Monza.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, all'alba di giovedì 12 febbraio, il 36enne ha portato una persona in via Valcava che gli aveva assicurato che, una volta lì, la corsa sarebbe stata pagata dal soggetto con cui aveva appuntamento. Una volta arrivati a destinazione, sulla soglia di casa si è presentato un uomo di 52 anni: era in mutande e in stato confusionale. Il tassista ha chiesto il pagamento della corsa. Il 52enne si è allontanato ed è andato verso un'altra stanza. A un certo punto però, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, è tornato alla carica con in mano un coltello da cucina.

Il tassista è riuscito a evitare con le mani che l'arma lo colpisse al collo. Ovviamente si è procurato diverse ferite. Tra i due sarebbe nata una colluttazione. Il 52enne, che avrebbe problemi di tossicodipendenza, ha avuto la peggio: è caduto infatti su una porta a vetri che si trova sul pianerottolo di casa sua e ha perso molto sangue. Sono state poi chiamate le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Mentre i carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio, i paramedici gli hanno fornito tutte le cure del caso e lo hanno trasferito in ospedale dove è ancora ricoverato sotto sedativi e con traumi a una gamba causati proprio dalla caduta.

Leggi anche Prende a mattonate in testa la ex compagna mentre lei dorme: arrestato per tentato omicidio

"Stavo facendo il mio lavoro e mi sono trovato un coltello alla gola. Ho rischiato la vita per venti euro", ha detto il tassista che è stato soccorso e che non è in pericolo di vita.