Accoltella un tassista a Monza per non pagare la corsa, arrestato per tentato omicidio: denunciato il complice

La scorsa settimana un tassista è stato accoltellato a Monza. L’aggressore è stato arrestato. Ora, è stato denunciato anche il complice.

È stato arrestato l'uomo, un 52enne di Monza, che ha accoltellato il tassista che, alcuni giorni fa, aveva denunciato di essere stato aggredito dopo ave richiesto il pagamento di una corsa. "Ho rischiato la pelle per quattro soldi", aveva infatti raccontato. E, infatti, la cifra da saldare era di venti euro.

Quella sera, il tassista aveva accompagnato un 51enne in via Vacava. Il cliente aveva sottolineato che la persona con cui aveva appuntamento avrebbe saldato la corsa. Una volta fuori dall'abitazione, il tassista è stato invitato a salire nell'appartamento. Proprio lì è stato aggredito: è stato colpito con un coltello al collo e alle mani. Tra i due è nata una colluttazione, che è terminata con il 52enne finito contro una porta a vetri, che si è frantumata e gli ha provocato ferite alla gamba.

La vittima è poi scappata e ha chiamato i carabinieri. I militari della sezione operativa e radiomobile di Monza hanno quindi tratto in arresto, in flagranza di reato, il responsabile. Nel frattempo, il tassista è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Anche l'aggressore è stato portato nello stesso ospedale: per lui è stato disposto l'arresto. Attualmente è ai domiciliari con piantonamento in ospedale a cura della polizia penitenziaria.

In questi giorni, è stato denunciato anche il complice che altro non è che il 51enne, che aveva richiesto la corsa. Quest'ultimo è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.