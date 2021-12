Tamponi per i bimbi, code chilometriche fuori dall’ospedale Buzzi a Milano: traffico in tilt Code chilometriche fuori dal drive through dell’ospedale Buzzi di Milano dove i bimbi dai sei mesi ai sei anni possono effettuare il tampone.

A cura di Ilaria Quattrone

Code chilometriche fuori dall'Ospedale Buzzi di Milano. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 dicembre, fuori dal drive through – allestito per consentire ai bimbi di poter fare il tampone – si sono registrate lunghe file di automobili. Il traffico è attualmente in tilt tanto da rendersi necessario l'intervento di quattro pattuglie di agenti della polizia locale. I test sono destinati ai piccoli che hanno un'età che va dai sei mesi ai sei anni.

La rabbia di alcuni genitori

I tamponi vengono effettuati il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17. Da diverse settimane, nella via interessata, è possibile assistere a code di automobili. Oggi però la circolazione è bloccata anche nelle vie limitrofe. Una situazione che ha creato parecchi disagi e che vede soprattutto diversi genitori arrabbiati. In molti lamentano di dover aspettare al freddo con il rischio di essere respinti.

Code anche in altri centri per i tamponi

Le lunghe code non riguardano solo l'ospedale Buzzi: in tutta la città di Milano, negli ultimi giorni, si sta assistendo a una vera corsa al tampone anche in vista delle imminenti vacanze di Natale. In una nota stampa, il Partito democratico lombardo, evidenzia come i punti tamponi indicati dalla Regione sono saturi: "Anche in farmacia le code sono lunghissime e chi deve rientrare dalla quarantena con tampone negativo non sa più come fare. Com’è possibile che dopo quasi due anni di pandemia siamo tornati a questa situazione di caos?", si chiedono il capogruppo in Regione Fabio Pizzul e la consigliera regionale Paola Bocci. I consiglieri evidenziano come soprattutto le sedi predisposte agli studenti – che dovrebbero essere ad accesso libero – sono di difficile fruizione: "Succede pure che ragazzi e famiglie vengano respinti tout court o finiscano in coda se si presentano senza prenotazione, con il rischio di aspettare per nulla".