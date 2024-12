Tafferugli in piazza Vittoria a Brescia tra gruppi antifascisti e forze dell’ordine: il video Tafferugli a Brescia, in piazza Vittoria, tra gruppi antifascisti e forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagini di Chiara Daffini / Fanpage.it

Tafferugli nel pomeriggio di oggi in Piazza Vittoria a Brescia, tra le forze dell'ordine ed alcuni gruppi antifascisti, che si sono radunati in piazza. Sarebbero circa 600 le persone che si erano radunate, nonostante nelle scorse ore gli organizzatori principali come Anpi provinciale e Cgil avessero invitato a non partecipare ad alcun presidio.

Tutto era nato dopo che la Questura aveva vietato sia una manifestazione organizzata da un'associazione di destra, sia la contro-manifestazione dei gruppi antifascisti, previste entrambe in piazza Vittoria. Mentre la prima si è spostata in via Benedetto Croce, alla seconda avrebbero preso parte comunque qualche centinaio di persone: ad un certo punto, manifestanti e poliziotti sono entrati in contatto, e ne sono nati alcuni minuti di tafferugli. In via Croce, invece, si sarebbero incontrati circa una cinquantina di partecipanti all'iniziativa, spostata dopo il divieto della Questura di Brescia a piazza Vittoria.