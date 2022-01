Svastiche e scritte naziste sulla sede provinciale del Partito Democratico di Varese Ignobile attacco nazista alla sede provinciale del Partito Democratico di Varese, imbrattata con svastiche e scritte naziste.

Ignobile attacco nazista alla sede provinciale del Partito Democratico di Varese. Come riportato da diversi esponenti del partito sui social, sulle facciate esterne degli uffici sono comparse svastiche e la vergognosa scritta "Arbeit macht frei (Il lavoro rende liberi) affissa dai nazisti fuori dai campi di sterminio.

Svastiche e scritte naziste sulla sede del Pd di Varese

Giovanni Corbo, segretario provinciale del PD, ha scritto che "non sono queste intimidazioni a frenare i nostri valori antifascisti. Questi atti vandalici, anzi, rafforzano ancor più la nostra partecipazione democratica". Dello stesso tenore anche il post pubblicato dalla pagina Facebook del Partito Democratico provinciale di Varese dove si legge: "Non ci facciamo intimidire da questo schifo. Gli autori di questo gesto si vergognino. Non molliamo di un centimetro la nostra lotta democratica e di civiltà".

Fisco, Pd Varese: Questa città ha dato la residenza onoraria a Liliana Segre

Giacomo Fisco, capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Varese, ha detto che "la nostra città ha dimostrato chiaramente di andare nella direzione opposta rispetto a queste scritte di sapore neonazista. Non a caso il Comune ha conferito da tempo la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Questo è uno schiaffo che fa particolarmente male, dato che arriva nel mese in cui verrà celebrata la Giornata della Memoria e in cui a Varese si terrà il congresso provinciale dell'Anpi, ma non ci lasciamo spaventare". Un messaggio di solidarietà è arrivato proprio dall'Anpi e da tutte gli altri partiti, come reso noto da Fisco stesso.