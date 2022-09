Svaligiano le case di calciatori e influencer, la polizia: “Sapevano quando colpire dai social”

Seguivano i social e le partite di calcio per capire quando trovare le case libere. Il bottino è di oltre mezzo milione di euro, tra contanti, gioielli, orologi e borse di lusso. In manette due rom croati del campo via Monte Bisbino. Ancora ricercato un terzo complice.