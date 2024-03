Studenti scrivono una frase di minaccia contro due professori al liceo Tito Livio: “Finirete come Aldo Moro” In uno dei bagni maschili del liceo classico Tito Livio di Milano è stata trovata una frase di minaccia scritta contro due professori: “Finirete come Aldo Moro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

"Finirete come Aldo Moro". Questa la frase che è stata trovata in uno dei bagni maschili del liceo classico Tito Livio di Milano. L'insulto era rivolto a due insegnanti della scuola ed è stato scritto nei giorni scorsi. Subito la preside del liceo Simona Forzoni ha chiesto l'intervento dei carabinieri per denunciare l'accaduto: la frase in poco tempo è stata subito cancellata e i militari si sono messi alla ricerca degli autori della scritta.

A spiegare cosa sia successo è stata la stessa preside: "Nello stigmatizzare questo grave episodio, che ci riporta indietro ad un periodo buio della nostra storia, culminato con l’assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, invito docenti e genitori a riflettere con studenti e figli sui devastanti effetti della deriva della dialettica politica e a mantenere viva la memoria collettiva. Ancora oggi, le persone che loro malgrado si sono trovate coinvolte negli eventi di quegli anni, presenti anche nel Tito Livio, soffrono per l’accaduto. È bene ribadire che tali avvenimenti non hanno cittadinanza nel nostro Liceo".

Intanto la scuola si è attivata per evitare che episodi simili si ripetano: alcuni studenti dell'ultimo anno si sono offerti di andare nelle classi di studenti più piccoli per parlare degli anni di piombo e sensibilizzare sull'argomento. Perché la sensazione è "che gli autori delle scritte non sanno di cosa parlano", come precisa un altro insegnante al Corriere della Sera. Una volta individuati i responsabili spetterà loro chiarire il motivo di un simile gesto. In qualsiasi caso la preside a invitato gli studenti a cercare prima un dialogo e risolvere insieme i problemi.