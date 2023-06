Studenti del Politecnico occupano un palazzo abbandonato: continua la protesta contro il caro affitti Un gruppo di studenti del Politecnico di Milano hanno occupato questa mattina in palazzo abbandonato vicino all’Università: continua la loro protesta contro il caro affitti.

A cura di Giorgia Venturini

Gli studenti che da giorni protestano con le loro tende davanti al Politecnico di piazza Leonardo a Milano per il caro affitto nella mattinata di oggi lunedì 12 giugno hanno occupato un edificio abbandonato vicino all'Università: il palazzo in disuso è quello in via Romagna 62. Sull'edificio è stato srotolato uno striscione: "La vita senza casa dimmi tu che vita è".

La protesta era iniziata grazie al coraggio della studentessa di 23 anni Ilaria Lamera che si era presentata con una tenda e un cartello davanti al Politecnico: "Basta affitti insostenibili". Ai microfoni di Fanpage.it aveva detto: "Dopo mesi di ricerca di un appartamento, scherzando con mio padre, ho pensato che sarebbe stato più facile compare una tenda e campeggiare davanti l'Università. Durante il Covid seguivo le lezioni a distanza, con la riaperura dell'Università facevo la pendolare. Da Alzano lombardo (Bergamo) sono quattro ore di treno al giorno. Qualche mese fa mi sono decisa a trasferirmi a Milano".

Pochi giorni dopo hanno seguito la sua protesta anche altri studenti del Politecnico: anche loro hanno portato le loro tende avanti all'università. Così come altri studenti di altri Atenei d'Italia. "Sono contenta di come è andata, e di aver contribuito a creare una pressione mediatica così forte sul tema", aveva ribadito Ilaria Lamera. Oggi lunedì 12 giugno un ulteriore passaggio nella protesta: l'occupazione di un palazzo da parte di un gruppo di studenti.