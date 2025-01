video suggerito

Studenti appendono un fantoccio di Musk a testa in giù a Piazzale Loreto: "C'è sempre posto, Elon" Gli studenti del collettivo Cambiare Rotta hanno pubblicato la foto di un fantoccio con il volto di Elon Musk appeso a testa in giù in piazzale Loreto, dove fu esposto il corpo di Benito Mussolini. L'azione degli studenti arriva dopo che il miliardario ha fatto un gesto simile a un saluto romano durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump.

Gli studenti del collettivo Cambiare Rotta Milano hanno pubblicato una foto che ritrae un fantoccio con la faccia di Elon Musk appeso a testa in giù in piazzale Loreto, dove fu esposto nello stesso modo il cadavere di Benito Mussolini. Il post di Instagram è accompagnato dalla descrizione "C'é sempre posto a piazzale Loreto, Elon…". L'azione del collettivo fa riferimento a un gesto simile a un saluto romano che il miliardario e proprietario di X ha fatto durante le celebrazioni per l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Dopo aver pronunciato il suo discorso a sostegno del tycoon nella Capital One Arena di Washington, Musk si è colpito il petto con la mano destra e ha disteso il braccio verso l'alto per due volte, ringraziando l'elettorato repubblicano: "Voglio ringraziare tutti per aver fatto in modo che vincessimo – ha detto al pubblico – grazie a voi il futuro della civiltà è assicurato. Avremo città sicure, confini sicuri e spese sensate".

Il gesto ha generato un grande dibattito, ma i collaboratori del miliardario si sono affrettati a smentire il richiamo al nazismo. Anche l'Anti-Defamation League, un'organizzazione non-profit con base a New York nata per combattere l’antisemitismo, ha escluso che potesse trattarsi di un gesto nostalgico: "Sembra che Elon Musk abbia fatto un gesto imbarazzante in un momento di entusiasmo, non un saluto nazista, ma ancora una volta, comprendiamo che le persone siano tese".