Il caso del post del Comune di Milano creato con l'Intelligenza Artificiale: gli aspiranti sono spaventosi Impazza la polemica per il post del Comune di Milano (poi rimosso) creato con l'intelligenza artificiale e che mostra dei candidati "mostruosi".

A cura di Ilaria Quattrone

Il 25 maggio scorso la pagina Facebook del Comune di Milano – Politiche per il lavoro ha condiviso un post (poi rimosso) in cui pubblicizzava un annuncio del Coni per dodici posti con contratto a tempo indeterminato. E per farlo avrebbero utilizzato un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale. Niente di strano, se non fosse che era terrificante. L'illustrazione era abbastanza sgranata e i volti degli pseudo candidati erano a dir poco spaventosi.

La vicenda è stata resa nota su X dal giornalista Jacopo Giliberto, che ha scritto: "Il comune di Milano invece di affidarsi a una grafica, a una illustratrice, a una copy, a una comunicatrice, a uno studio, a una designer, alla scuola comix o naba o ied o simili, fa questa m***a di immagine usando male l'intelligenza artificiale *tanto la so fare anche io". Diversi i commenti sotto al suo post. Alcuni scrivono: "Più si guarda da vicino e peggio è", "Sembrano usciti dall'oltretomba", "Avrò gli incubi".

Un altro utente ha anche scritto: "È talmente brutta che è brutta persino per una AI il cui sviluppo rispetto a questa porcheria sta già 50 anni più avanti Cioè le istituzioni riescono a essere vecchie pure su sistemi che hanno 1 anno di vita, è incredibile".

Altri ancora sostengono che sia stato meglio utilizzare l'intelligenza artificiale piuttosto che destinare soldi pubblici per creare questo post. Diversi utenti però dissentono e anzi affermano che sponsorizzare annunci lavorativi utilizzando l'AI sia un controsenso. A ogni modo, il Comune ha deciso di rimuovere il post. Una scelta che però di certo non ha spento le polemiche o l'ironia. Anche perché molti lo hanno screenshottato e di conseguenza lo hanno condiviso sui propri profili. Non è quindi difficile recuperarlo e commentarlo.