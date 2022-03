Studentessa violentata a Milano: “Gli ho detto che non mi volevo allontanare, ma lui mi strattonava” Ad aiutare la 20enne una coppia che passava da lì: l’uomo è poi scappato e arrestato più di un mese dopo la violenza.

A cura di Ilaria Quattrone

"Quando ho visto che non si fermava, che mi stava portando sempre più lontano dalla fermata, gli ho detto che non mi volevo allontanare, ma lui non m’ascoltava e mi strattonava": a dirlo è la studentessa di vent'anni che il 6 febbraio scorso è stata violentata da un uomo di 29 anni a Milano. La ragazza, poco dopo le 3 del mattino, si trovava alla fermata del tram di via Bligny a pochi passi dalla Bocconi. Il suo aggressore, con la scusa di un accendino, l'ha avvicinata e poi l'ha convinta a fumare una sigaretta insieme poco più in là.

L'intervento della coppia

La 20enne è riuscita a scappare grazie all'intervento di una coppia di due giovani che passavano in quella strada: "Mi ha guardato dritto negli occhi e ho intuito che c'era qualcosa che non andava", ha spiegato il 30enne in un racconto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera". Dopo aver accompagnato la compagna in casa, l'uomo ha deciso di tornare indietro e si è diretto verso i due: il 29enne ha provato ad allontanarlo, ma in quel frangente la vittima è riuscito a scappare. La 20enne è stata così aiutata dalla coppia che hanno chiamato le forze dell'ordine e il personale del 118.

L'arresto del 29enne

La ragazza è stata poi portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a ricostruire quegli attimi di terrore: l'uomo ha provato a baciarla, l'ha afferrata per la vita e poi iniziato a violentarla. Grazie alle testimonianze della vittima e della coppia e l'impronta del palmo della mano dell'uomo trovata sull'auto alla quale si è appoggiato per violentare la 20enne, i carabinieri sono riusciti a incastrarlo. Con diversi precedenti di polizia e senza fissa dimora, il 29enne è stato trovato in un parco dove poi è avvenuto l'arresto.