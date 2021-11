Studentessa di 15 anni molestata sull’autobus: arrestato un uomo di 47 anni Le molestie nei confronti della 15enne sono iniziate due settimane fa: il 47enne tentava di palpeggiarla a bordo di un autobus. Oggi l’uomo è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha molestato una ragazzina di appena 15 anni mentre andava a scuola sull'autobus: è successo a Monza dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni che è stato colto in flagranza di reato. Il 47enne dovrà rispondere delle accuse di stalking e danni. Le indagini sono iniziate proprio grazie alla denuncia della 15enne che, dopo giorni di molestie, si è recata in caserma.

Le molestie erano iniziate due settimane fa

L'adolescente ha raccontato che da due settimane un uomo più grande di lei aveva tentato di palpeggiarla e si sarebbe approcciato insistentemente: il 47enne aspettava la studentessa alla fermata dell'autobus e poi saliva con lei sul mezzo. Stessa cosa è accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 25 novembre. Il 47enne si è seduto accanto a lei e ha iniziato a molestarla. Questa volta però c'erano anche i carabinieri che lo hanno fermato. L'uomo è stato così arrestato.

Aumentano i casi di violenza sulle donne nel 2021

Il comando provinciale di Monza Brianza è tra coloro che hanno aderito alla campagna internazionale "Orange the world" promossa dalla Nazioni Unite. Un fascio di luce arancione illuminerà la struttura mentre all'interno della caserma è stato allestito uno spazio dedicato, accogliente e riservato per supportare le testimonianze delle vittime di violenza. Intanto quanto accaduto alla ragazzina di 15 anni è solo uno degli ultimi episodi di violenza nei confronti delle donne. Nell'ultimo anno il numero di maltrattamenti non si è arrestato. Nella città di Milano, per esempio, a novembre 2021 il centro anti violenza Cerchi d'Acqua ha aiutato tra le 400 e le 500 donne.