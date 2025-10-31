milano
video suggerito
video suggerito

Stretta del comune di Sant’Angelo sui morosi della mensa: sospensione per le famiglie con debiti superiori a 100 euro

“La mensa è un servizio a pagamento, non obbligatorio”. Così l’assessora all’istruzione del comune di Sant’Angelo Lodigiano giustifica a Fanpage.it la stretta su chi non paga la mensa scolastica. Dopo la decisione di sospendere i cattivi pagatori, 43 famiglie su 46 hanno estinto i loro debiti.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Matteo Lefons
3 CONDIVISIONI
Immagine

Bambini senza mensa per i mancati pagamenti dei genitori. L'amministrazione comunale di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, ha scelto il pugno duro contro i morosi e ha sospeso dalla mensa i figli di chi ha accumulato più di 100 euro di debito al mese. Su circa 500 iscritti al servizio, tra gli istituti comprensivi Morzenti e Collodi, 46 famiglie avevano debiti superiori ai 100 euro. Dopo questa stretta del Comune, solo in tre hanno continuato a non pagare accettando la sospensione dei figli. "La mensa è un servizio a pagamento – afferma a Fanpage.it Eleonora Boneschi, assessora all'istruzione di Sant'Angelo – e non è qualcosa di obbligatorio per i ragazzi".

Quei debiti accumulati pesavano circa sei o settemila euro all'anno sul Comune di Sant'Angelo, che ha deciso di non accettare più morosità di questo tipo. "Ci tengo a specificare – continua Boneschi – che non c'è stata ostruzione da parte delle famiglie. Sono state contattate più volte e messe nella condizione di saldare il debito con la mensa. E quasi tutti hanno pagato". Per le tre famiglie che hanno scelto o non possono permettersi di sborsare i 5.40 euro giornalieri, è stata applicata una sospensione, che varrà fino a quando il pagamento non sarà estinto.

Il regolamento della mensa approvato dal Comune di Sant'Angelo ha spinto 43 famiglie su 46 a pagare i debiti e le altre tre, che hanno deciso perlomeno di rimandare i pagamenti, non si sono comunque opposte alla sospensione.

Attualità
3 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Katia "La Nera", Rosy Bike e Pocahontas: chi sono le narcos a capo dello spaccio alla Barona
Katia "La Nera", il manager prestanome e i "Glovo" che portano cocaina in città: il romanzo criminale della Barona
Blitz antidroga alla Barona a Milano, 19 arresti: in carcere Katia "La Nera", gestiva lo spaccio per conto dei Calaiò
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views