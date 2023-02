Stanza in affitto a 500 euro senza poter usare la cucina: “Pranzate fuori e cenate con un thé” A Milano, in zona San Siro, è in affitto una stanza da letto in un appartamento dove non si può usare la cucina: “Però in camera c’è il frigo bar e bollitore thè”, scrive l’inserzionista.

A cura di Ilaria Quattrone

"No uso cucina. Però in camera c'è il frigo bar e bollitore thè. Soluzione adatta solo per lavoratrice o studentessa che pranza fuori casa, mentre a cena, quando con cena fuori casa, può accettare di cenare con frutta, focacce, formaggi, biscotti, thè": è questa la descrizione apparsa in un annuncio, pubblicato sul sito Idealista, per una stanza che si trova in via Giacinto Gigante al civico 2 a Milano.

E per poter aggiudicarsi questa stanza non basta solo non mangiare né a pranzo né a cena, ma anche dover essere "lavoratrici e studentesse referenziate". Esclusi gli uomini e chi in generale non ha referenze. Anche questo annuncio è l'ennesima dimostrazione che la città di Milano è diventata invivibile: il prezzo degli affitti – come è stato spiegato più volte – sono arrivati alle stelle, ma spesso e volentieri vengono offerte soluzioni ai limiti dell'immaginazione.

Il frigo bar e il bollitore lasciati in stanza

Dopo il posto letto – che in realtà era un divano – affittato sui Navigli ai 550 euro – è arrivato anche l'annuncio di questo stanza da letto "molto graziosa e confortevole" che si trova all'interno di una casa dove però non si può usare la cucina: un concetto che l'inserzionista ha ribadito più e più volte proprio per essere certo che non ci fossero fraintendimenti. E per sopperire a questo "piccolo problema", nella camera sono stati portati un frigo bar e un bollitore.

La futura inquilina dovrà rispettare altre regole ferree: oltre a non poter cucinare, potrà usare solo una volta alla settimana la lavatrice. Inoltre non potrà ricevere alcun tipo di visita. Ovviamente per poter vivere in questa "piccola cella" bisognerà "solo" sborsare la modifica cifra di cinquecento euro al mese.