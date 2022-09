Stalkerizza le ex e minaccia un connazionale con una mannaia, disposto il rimpatrio Il questore di Monza Marco Odorisio ha disposto il rimpatrio in Gambia per un cittadino di 45 anni arrivato in Italia 25 anni fa.

Il questore di Monza Marco Odorisio ha disposto il rimpatrio in Gambia per un cittadino di 45 anni arrivato in Italia 25 anni fa. Arrivato nel 1997, l'uomo si era sposato nel 2022 ottenendo il permesso di soggiorno, ma negli anni successivi fino a quello corrente, è stato raggiunto da diverse denunce e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stalker alla ex e arresti per droga e altri reati

Come riportato da MilanoToday, già nel 2012, dopo un primo ammonimento del questore, l'allora 35enne era stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex moglie, stalkerizzata. Condannato, ha scontato otto mesi di reclusione. Successivamente, ha avuto altre condanne per spaccio di droga e altre attività illecite. Poi, nel 2019, è stato posto agli arresti domiciliari dai quali continuava ad evadere fino al nuovo arresto e alla nuova carcerazione.

Il questore di Monza ne ha disposto il rimpatrio in Gambia

A causa dei reati commessi, due anni fa, nel 2020, il questore di Monza aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Tornato in libertà, quest'anno l'uomo è stato nuovamente arrestato con l'accusa di rapina aggravata nei confronti di un connazionale. Nella fattispecie, il 45enne ha spaccato in testa una bottiglia al rivale minacciandolo con una mannaia al fine di rubargli la bici elettrica, l'orologio e gli auricolari. Scarcerato pochi giorni fa, il 45enne, su disposizione del questore di Monza, è stato trasferito al Cpr di Torino. Ora si attende il rimpatrio in Gambia.