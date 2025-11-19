Stalkera il presidente di Generali, gli lancia uova sull’auto e gira video per i social: 69enne arrestato

Foto d’archivio

Un uomo di 69 anni, incensurato, è finito in manette per aver stalkerato e perseguitato il presidente di Assicurazioni Generali, Andrea Sironi, anche Presidente dell'università Bocconi di Milano.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse il 69enne, nelle ultime settimane, per almeno quattro volte, si sarebbe appostato davanti all'abitazione milanese di Sironi, lanciando uova contro la sua auto e riprendendo tutto in video da diffondere poi su Tik Tok. E proprio grazie a questi video diffusi, l'uomo avrebbe ottenuto anche un certo numero di follower.

Tra i commentatori online c'è chi scrive: "Maestro, siamo con te"; "Non farti mettere i piedi in testa"; "Io credo nella giustizia da soli, vada avanti, siamo con lei". Ma c'è anche chi alza i toni e lo paragona all'assassino di Brian Thompson, Ceo della compagnia assicurativa ‘UnitedHealthcare': "Luigi Mangione ha solo da imparare"; "Ci vuole uno che faccia un lavoro certosino eterno".

Da una prima ricostruzione infatti sembrerebbe che l'uomo agisse per un risarcimento (legato a un furto in casa), vecchio di oltre 25 anni, non ottenuto dalla compagnia assicurativa che nel frattempo aveva avuto piena ragione dai giudici.

Sulle sue tracce si è messa subito la Polizia di Stato che l'ha rintracciato e arrestato per atti persecutori. E oggi, mercoledì 19 novembre, il 69enne finirà davanti al giudice per la direttissima.

Sironi è in Generali da febbraio 2022 ed è presidente della società dallo stesso anno. Oggi è anche Presidente dell’Università Bocconi. In precedenza è stato analista finanziario alla Chase Manhattan Bank di Londra; Presidente di CEMS, l’alleanza globale delle business school; membro dei consigli di amministrazione di London Stock Exchange Group, Banco Popolare, Cassa Depositi e Prestiti, UniCredit Group e Intesa Sanpaolo; Vicepresidente di Banca Aletti e Presidente di Borsa Italiana.