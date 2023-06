Stacca a morsi un orecchio a un uomo che guarda sua moglie: arrestato Un uomo di 31 anni è stato arrestato per lesioni: ha staccato a morsi l’orecchio di un uomo che ha guardato sua moglie.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 31 anni ha aggredito a morsi un altro uomo tanto da staccargli parte di un orecchio. A scatenare questa furia improvvisa è forte gelosia: la vittima aveva guardato con insistenza la moglie del 31enne – un cittadino nigeriano – suscitando in lui questa violenta reazione.

L'aggressione per gelosia

Tutto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 9 giugno in via Mazzini a Sondrio. Il 31enne ha raccontato poi quello che è accaduto: ha spiegato che la sua reazione è arrivata dopo poche parole con l'altro uomo. Era stata la moglie a segnalare la presenza dell'uomo, spiegando al marito che si sentiva osservata.

A dare l'allarme sono stati gli altri passanti che hanno chiamato subito le forze dell'ordine. Una volta sul posto gli agenti di polizia hanno fermato l'aggressore e soccorso la vittima. Sul posto si sono precipitati anche i sanitari del 118: la vittima è stato portato all'ospedale di Sondrio ed è stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. I medici hanno accertato che l'aggressore ha staccato una parte del padiglione auricolare destro.

Così per il 31enne è scattato l'arresto: da ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per alcuni suoi precedenti per maltrattamenti in famiglia e minacce a pubblico ufficiale. Ora invece per lui è scattata denuncia per lesioni dolose. Si trova ora in carcere.