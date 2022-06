Sporco di sangue minaccia i clienti di un supermercato con una siringa, fermato con il taser Un uomo pregiudicato sporco di sangue è entrato in un supermercato di Bergamo e ha minaccia i clienti con una siringa. Intervenuta la polizia, è stato fermato con il taser e arrestato.

A cura di Enrico Spaccini

L’avvertimento dei poliziotti e l’arresto dopo aver usato il taser

È domenica mattina. Un uomo sporco di sangue e con una siringa in mano se ne sta appoggiato alla ringhiera di un condominio di via Verrazzano, nel quartiere bergamasco di Celadina. Come si vede dal video girato da alcuni condomini di quel palazzo (scorri per vederlo), i due agenti della polizia si piazzano davanti a lui e gli puntano contro le pistole elettriche o taser. A chiamare il 112 erano stati i responsabili del supermercato dove quell'uomo era entrato poco prima minacciando i clienti.

L'intervento della polizia

"Mettila a terra. Poi la riprendi, a me non interessa. Mi interessa sapere chi sei", gli dice uno dei due poliziotti. Poi si scoprirà che quell'uomo è un pregiudicato, ma in quel momento con quella siringa tra le mani non poteva essere avvicinato in sicurezza. "Collabora con me, non voglio usare questo (riferendosi al taser). Metti a terra la siringa per piacere", un invito che viene poi ripetuto anche da un abitante di quel condominio di via Verrazzano che sta guardando la scena dal terrazzo: "Ascoltalo. Metti a terra la siringa".

Le scariche e l'arresto

L'uomo, però, non ne vuole sapere. A quel punto parte la scarica. La prima lo stende a terra, la seconda lo tiene giù mentre tenta di rialzarsi. Poi una terza lo costringe ad arrendersi. L'altro agente si avvicina e lo ammanetta. Il pregiudicato è stato poi denunciato per minacce con l'utilizzo di arma impropria. Questa è stata la prima volta che un poliziotto della squadra Volanti di Bergamo usa una pistola elettrica. Come previsto dal regolamento per l'utilizzo di questa nuova attrezzatura in dotazione alla polizia da circa un mese, l'uomo è stato portato in ospedale per una visita di controllo.