Fermata su un’auto senza assicurazione, minaccia i carabinieri: “Divento cattiva con le pistole” Ha minacciato i carabinieri di Seregno di dare fuoco alla gazzella e di mettersi a sparare. Denunciata una donna di 34 anni che era stata fermata su un’auto senza assicurazione insieme al compagno.

"Diventiamo cattivi, poi con pistole e mitragliette poi uno perde la testa". Con queste parole una donna di Seregno ha minacciato i carabinieri che l'avevano fermata mentre, a bordo di una Lancia Ypsilon senza assicurazione, stava passando lungo via Milano. Durante il controllo al posto di blocco la 34enne ha perso la testa, spalleggiata dal compagno che guidava l'automobile: quando gli agenti le hanno comunicato che le avrebbero sequestrato il veicolo, ha iniziato a delirare. "Se fate il verbale vado in caserma e do fuoco a tutto", ai militari e alle macchine. Minacce agli agenti sul posto, minacce ai loro familiari. Fino all'intimidazione più forte: "Diventiamo cattivi con le pistole, poi uno perde la testa". Una rabbia che montava sempre più, davanti all'indifferenza dei carabinieri. La donna infatti si è poi scagliata contro la gazzella della radiomobile, prendendola a calci e pugni e danneggiando paraurti e portiera. Un pugno secco, in particolare, ha scavato addirittura dentro il cofano della volante. Al termine di questi accertamenti un po' accesi, la donna è stata così denunciata per violenza, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento con violenza, mentre all’uomo che era con lei è stata contestata la violazione al codice della strada per guida senza assicurazione, ed è stato immediatamente sequestrato il veicolo.

Il precedente

Proprio il giorno prima, un episodio simile di aggressione alle forze dell'ordine durante un normale controllo. Stavolta ad opera della madre di uno dei fermati, che non appena ha visto il figlio tredicenne davanti alla polizia è salita in macchina e ha puntato contro gli agenti, ferendoli. È successo a Busto Arsizio.