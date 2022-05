Spinge ragazza sui binari della metro mentre arriva il treno: fermata dai passeggeri e arrestata É accaduto ieri sera, sotto gli occhi increduli dei passeggeri che attendevano il mezzo, intorno alle 23 alla fermata Duomo (M3). La donna che ha dato la spinta è stata arrestata.

Si è avvicinata alle spalle, di soppiatto, mentre la ragazza era assorta nei suoi pensieri. I passi felpati, i movimenti accorti per farsi tradire da un qualche rumore. E poi, una volta intravisti i fari della metropolitana in arrivo spuntare dalla galleria, una spinta con tutta la forza possibile per gettare la giovani sui binari. É accaduto ieri sera, sotto gli occhi increduli dei passeggeri che attendevano il mezzo, intorno alle 23 alla fermata Duomo (M3).

Crudeltà senza senso

La donna, una cittadina italiana di 29 anni, ha intravisto la 25enne in attesa sulla banchina della metropolitana, e dal nulla le ha dato una forte spinta per gettarla sopra i binari. Secondo le ricostruzioni della polizia e le riprese dalle telecamere di videosorveglianza di Atm, la giovane è riuscita a frenare la violenza della spinta e si è fermata giusto in tempo (anche se comunque oltre la linea gialla di sicurezza): il convoglio è passato così senza neanche ferirla. L'altra donna ha tentato la fuga ma è stata fermata dagli altri passeggeri, che hanno immediatamente allertato la polizia. Gli agenti, dopo una visita psichiatrica, l'hanno portata in carcere a San Vittore.