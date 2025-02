video suggerito

Spari nel panificio in piazzale Gambara: un morto e un ferito grave, killer in fuga Un uomo è stato ucciso e un 26enne ucraino è rimasto gravemente ferito in piazzale Gambara, a Milano; i due raggiunti da colpi di pistola mentre erano in un panificio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una persona avrebbe fatto irruzione in un panificio-pasticceria di piazzale Gambara, a Milano, e avrebbe aperto il fuoco verso due clienti che si trovavano in attesa davanti al bancone. Ricostruzione ancora in corso, per la sparatoria che si è verificata questo pomeriggio in piazzale Gambara, a Milano, con un bilancio grave: un morto e un ferito grave. Il responsabile sarebbe scappato subito dopo ed è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine, sul posto gli agenti della Questura per le indagini del caso e i sanitari del 118.

Il giovane ferito, identificato in un 26enne ucraino, è stato trasportato all'ospedale San Carlo; le sue condizioni sono estremamente gravi. Sarebbe ucraino anche l'uomo che è stato ucciso, ma l'identità non è stata ancora accertata in quanto non ha documenti; la salma è stata portata al Policlinico. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni per la ricostruzione della dinamica.

Il titolare del panificio non sarebbe stato in grado di fornire elementi importanti, avrebbe sentito soltanto il rumore degli spari mentre si trovava nel retro dell'attività commerciale. I due sarebbero infatti entrati per chiedere del cibo e l'uomo si sarebbe spostato in cucina per andare a scaldare qualcosa; il raid sarebbe avvenuto in quel momento: qualcuno sarebbe entrato e avrebbe sparato diversi colpi di pistola per poi scappare.